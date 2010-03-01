Зарплати українських заробітчан в Росії зменшилися на 10% у порівнянні з тими, що були рік тому.

Як передає агентство zaxid.net. з посиланням на finance.ua, за останній рік будівництво в Росії, де найбільше є затребуваними українські трудові мігранти, скоротилося на 50-60%.

Однак лише в Московській області виділено понад 20 тис. квот для кваліфікованих будівельників з країн СНД, для різних робітників в усіх сферах економіки - понад 35 тис., це – дві третини всіх трудових квот, зауважує агентство.

Загалом Росія виглядає найпривабливішою країною для наших заробітчан - тут не потрібна робоча віза за умови перебування там до трьох місяців.

В іншому разі можна повернутися на кілька днів додому і знову в`їхати в Росію на 3 місяці, або ж стати на міграційний облік.