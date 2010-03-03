В Україні з’явиться шоколадний "діснейленд"

Корпорація Roshen, один з найбільших виробників кондитерських виробів, планує відкрити музей шоколаду у Вінниці у жовтні п.р., а пізніше – у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив президент корпорації В’ячеслав МОСКАЛЕВСЬКИЙ.

За його словами, корпорація вже підписала договір і частину землі на Київській кондитерській фабриці ім. К.Маркса використовуватиме під будівництва триповерхового шоколадного «шоу руму», де зробить так званий «шоколадний музей».

«Зараз ми проектуємо будівлю, але основне завдання полягає в тому, щоб вгадати з начинкою – вона коштує колосальних грошей. Начинка подібного музею – це рівень «Діснейленду», вона коштує приблизно 2,5 тис. євро за кв. м і треба чітко розуміти, якою має бути площа для того, щоб вписатися в кошторис», - повідомив В.МОСКАЛЕВСЬКИЙ. Він додав, що площа цього музею може становити 6-8 тис. кв. м. «Це як завод, тільки завод розваг», - додав він.

В.МОСКАЛЕВСЬКИЙ відзначив, що зменшену версію такого музею корпорація запустить у жовтні цього року у Вінниці. «Ми проводимо екскурсії для дітей на всіх фабриках… Завдяки оптимізації у нас звільнився один поверх, і тепер ми маємо намір екскурсії проводити через цей шоу-рум, площею 500 кв. м, де буде виконано експозицію у зменшеному розмірі - там буде 3Д кінотеатр для дітей, плануються робот, який говорить, інтерактивні експозиції, вікторини...», - розповів В.МОСКАЛЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація ROSHEN – один з найбільших виробників кондитерських виробів. До корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька кондитерські фабрики в Україні, з 2001 р. - Липецька кондфабрика «Ліконф» (Росія), а з 2006 року - Клайпедська кондфабрика (Литва).

Також до складу корпорації входить масломолочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації сировиною.

У асортименті корпорації понад 200 різновидів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів.

Продукція експортується до Росії, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Естонії, Латвії, Литви, США, Канади, Німеччини, Ізраїлю та інших країн.

Нагадаємо, ROSHEN за підсумками 2009 року збільшила виробництво продукції на 7%, порівняно з показником 2008 року, – до 380 тис. тонн і реалізацію на 4% - до 355 тис. тонн.

ROSHEN є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).

Місткість українського ринку кондвиробів оцінюється в 1 млн. тонн на рік.