«АероСвіт» відновить польоти за всіма напрямками

Авіакомпанія «АероСвіт» у період літньої навігації має намір відновити польоти за всіма напрямками, за якими повітряне сполучення протягом останнього року з різних причин було припинене, – до Будапешта, Стокгольма, Гамбурга, Дюссельдорфа, Астани, Делі і Торонто.

Про це УНІАН повідомив помічник генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" по зв`язках з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

Крім того, в літній сезон компанія планує розширити маршрутну мережу за рахунок нових напрямків – до Кишинева, Калінінграда і Бухареста, а також розпочати виконання власних рейсів з Києва в Алмати і Вільнюс, з Києва і Одеси – до Риги.

Згідно з повідомленням, на ряду напрямків у літній період «АероСвіт» збільшить інтенсивність польотів, зокрема, в Тбілісі, Нью-Йорк, Афіни, Неаполь, Ларнаку, Белград, Варшаву, Санкт-Петербург.

Крім того, буде серйозне розвиватися регіональна програма міжнародних рейсів з Одеси, Донецька, Дніпропетровська і Сімферополя.

На напрямку Київ – Москва в рамках літнього розкладу «АероСвіт» спільно з авіакомпанією «Роза вітрів» запропонує нову програму польотів, що включає крім традиційних рейсів у «Шереметьєво» також щоденний рейс в аеропорт «Внуково».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, сьогодні є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається із 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.