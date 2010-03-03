У Львові не опалюється 40 будинків

10:35, 03 березня 2010
Права споживачів
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Через заборгованість

Через значну заборгованість і низький рівень оплати Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» було змушене вдатися до відключення у боржників – юридичних осіб. Станом на сьогодні від опалення відключено 40 юридичних осіб. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як інформує прес-служба, зокрема, теплопостачання припинено в будинки ВАТ «Інститут гірничо-хімічної промисловості», ДГП «Укргеофізика», ДК «Укртрансгаз», ТО Держспоживстандарту у Львівській області, Управління СБУ у Львівській області та ін.

Як зазначається у повідомленні, загальний борг населення Львова станом на 01.03.2010 року становить 93,7 млн. грн., загальна заборгованість за теплопостачання всіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» становить 100,8 млн. грн.

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