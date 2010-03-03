Іспанська поліція розкрила найбільшу хакерську мережу

Іспанська поліція розкрила, можливо, найбільшу в світі хакерську мережу, жертвами якої стали понад 13 мільйонів персональних комп`ютерів, інфікованих вірусом, що краде номери кредитних карт й іншу важливу інформацію, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

За результатами поліцейського рейду були заарештовані троє осіб, які підозрюються в організації діяльності цієї мережі, що поширювала вірус під назвою Mariposa, що іспанською означає "метелик". Хакерська мережа була ліквідована ще 23 грудня.

За даними компаній Defence Intelligence (Канада) і Panda Security (Іспанія), що працюють в області безпеки у веб-просторі, які співробітничали зі слідством, діяльність мережі була розгорнена в 190 країнах світу, були інфіковані комп`ютери більш ніж у половині з 1000 найбільших світових компаній і 40 найбільших фінансових організацій.

Вірус був запрограмований на викрадання усіх параметрів доступу (логіни, паролі) користувача, а також на фіксацію кожного натиснення клавіші інфікованого комп`ютера. Потім ця інформація надсилалася у своєрідний "командний центр", де основні фахівці мережі зберігали і обробляли її.

Вірус Mariposa спочатку розповсюджувався через виломи в браузері Internet Explorer компанії Microsoft, а також через карти пам`яті.