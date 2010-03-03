«Укрзалізниця» призначила 14 додаткових поїздів
11:50, 03 березня 2010Права споживачів
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Залізничники працюють над забезпеченням пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня, і станом на 3 березня 2010 року призначили 14 додаткових поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, чотири поїзди призначила Придніпровська залізниця; по три – Південно-Західна і Львівська; два – Донецька, по одному – Південна і Одеська залізниці. Крім того, один поїзд призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями триває.
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