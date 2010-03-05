Авіакомпанія МАУ ввела нові рейси до/з Донецька

У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» відкриває нові рейси до/з Донецька.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, в розкладі компанії з`являться внутрішні регулярні рейси, які з`єднають східну Україну з Києвом і Львовом, міжнародні регулярні рейси Донецьк - Дубровник (Хорватія) і Донецьк - Рим (Італія), а також – чартерний рейс Донецьк - Анталія (Туреччина).

Зокрема, рейси Донецьк - Рим - Донецьк виконуватимуться щопонеділка і щоп`ятниці, Донецьк - Дубровник - Донецьк – щосуботи. Крім того, в літньому розкладі передбачені внутрішні рейси Київ - Донецьк - Київ шість разів на тиждень і Львів - Донецьк - Львів – двічі на тиждень.

Чартерні рейси за маршрутом Донецьк - Анталія - Донецьк виконуватимуться в період з 27 квітня по 30 жовтня 2010 року п`ять разів на тиждень.

Польоти здійснюватимуться на власних сучасних літаках авіакомпанії МАУ «Боїнг-737» з двома класами обслуговування: бізнес й економічним.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлін, Франкфурт, Відень, Цюріх, Рим, Мілан, Мадрид, Барселону, Лісабон, Хельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастір, Ніццу, до Львова і Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) – 9,9% та інші – 6%.