На Донеччині схильні до підтоплення 458 населених пунктів

У Донецькій області на територіях, схильних до весняного підтоплення, розташовано 458 населених пунктів із населенням 363,6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи ОДА.

Згідно з повідомленням, негативна дія паводків може бути значно посилена існуючими процесами підтоплення територій грунтовими водами, які обумовлені підйомом рівня грунтових вод унаслідок закриття і затоплення вугільних шахт. Площа території, яка постійно підтоплюється в області, становить 9,5% від загальної площі території міст і сільських населених пунктів.

На територіях, які перебувають під впливом підтоплення, розташовано 458 населених пунктів, де постійно проживає 363,6 тис. чоловік.

В ОДА зазначили, що Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи облдержадміністрації спільно з головним управлінням МНС України в Донецькій області підготовлено План дій обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, обласних управлінь і організацій з підготовки до паводків, пропуску льодоходу і повені в 2010 році.

Відповідно до Плану дій у містах і районах області уточнено карти-схеми можливого затоплення територій, виконано попередню оцінку наслідків можливих паводків тощо.

Фахівцями обласного виробничого управління меліорації і водного господарства були проведені перевірки технічного стану гідротехнічних споруд, незалежно від відомчої підлеглості.

В облдержадміністрації відзначили, що в регіоні особливої уваги під час пропуску весняного паводку потребують 282 гідротехнічних споруди, що перебувають в аварійному стані, та 437 ставків, які залишилися безгоспними.

В даний час в області організовано постійне спостереження за гідрологічною обстановкою, рівнем води в річках і водосховищах. Встановлена постійна взаємодія між оперативно-черговою службою Головного управління МНС України в Донецькій області й диспетчерськими службами власників водних об`єктів з цього питання.