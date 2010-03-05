У чотирьох областях ускладнено рух на дорогах місцевого значення
15:00, 05 березня 2010Права споживачів
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Через підйом рівня води
У ряді областей України ускладнено рух транспортних засобів на автодорогах місцевого значення.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Зокрема, через підйом рівня води в річках залишається обмеженим проїзд автотранспорту автодорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, закрито рух на п`яти ділянках дороги в Луганській області. В інших областях проїзд забезпечено.
На зимовому утриманні доріг задіяно 123 механізми й 160 працівників.
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