У Вінниці відкрили гіпермаркет «FoxMart»

У Вінниці на проспекті 600-ліття відкрився гіпермаркет FoxMart.

Як передає кореспондент УНІАН, гіпермаркет FoxMart розташувався в торговому центрі «Мегамол».

У гіпермаркеті представлений широкий асортимент аудіо-, відео- і побутової техніки.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність в 2005 році і сьогодні налічує 35 об`єктів в Україні і два – в Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв. м.