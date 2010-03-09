У школах США "майже не залишилося висококалорійних напоїв"
11:17, 09 березня 2010Права споживачів
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Запевняють виробники
Виробники напоїв у США заявляють про те, що вони припинили постачати напої, що містять цукор, в американські школи.
У своїй доповіді представники промисловості повідомляють, що продаж висококалорійних безалкогольних напоїв у школах скоротився на 95% протягом п`яти років.
Повідомляють, що їх замінили фруктові соки, вода і низькокалорійні напої.
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