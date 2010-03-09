У школах США "майже не залишилося висококалорійних напоїв"

11:17, 09 березня 2010
Права споживачів
0 0

Запевняють виробники

Виробники напоїв у США заявляють про те, що вони припинили постачати напої, що містять цукор, в американські школи.

У своїй доповіді представники промисловості повідомляють, що продаж висококалорійних безалкогольних напоїв у школах скоротився на 95% протягом п`яти років.

Повідомляють, що їх замінили фруктові соки, вода і низькокалорійні напої.

ВВС

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter