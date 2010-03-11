У Львові за комунальні борги арештували 497 квартир

У Львові через борги за комунальні послуги наклали арешт на 497 квартир та 279 автомобілів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Представники Державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції спільно з міліцією та комунальними підприємствами на виконання судових рішень провели 187 рейдів до квартир боржників. Відтак, за комунальні борги було накладено 497 арештів на квартири та 279 арештів на автомобілі.