“Київавтодор” планує відремонтувати всі столичні дороги до 10 травня

Комунальна корпорація «Київавтодор» планує завершити ліквідацію руйнувань на всіх автодорогах столиці до 10 травня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Київавтодору» Георгій ГЛІНСЬКИЙ.

“Через тиждень ми чекаємо теплу погоду і зможемо розпочати ремонтні роботи. Ми плануємо, що до 20 квітня завершимо на основних магістралях ліквідацію деформацій, а далі вестимемо роботи на дорогах районного значення. До 10 травня повністю завершимо ліквідацію руйнувань на дорогах”, – сказав він.

За словами Г.ГЛІНСЬКОГО, через опади «Киїавтодор» не може почати широкомасштабний ремонт гарячими сумішами, асфальтобетоном.

“Але ми використовуємо інші технології в цих погодних умовах – це так званий литий асфальтобетон і холодний асфальтобетон, яким ми ліквідовуємо ті ями, що загрожують дорожньому руху. На сьогодні вже 20-25 тис. кв. м відремонтували у такий спосіб”, – відзначив голова відомства.