“Фокстрот” вчить продавців в “Електронному університеті”

Компанія “Фокстрот. Техніка для дому” підвищує рівень знань своїх продавців за допомогою “Електронного університету” – автоматизованої системи навчання, яка надає можливість дистанційного тестувати всіх співробітників. Така система дозволяє контролювати і підвищувати рівень знань продавців про техніку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, всього в “Електронному університеті” діє 115 курсів і 109 наборів тестів (в цілому близько 3300 тестових питань). Висока ефективність системи – незаперечний факт, стверджують експерти «Фокстрот».

Також в структурі компанії діє Служба розвитку персоналу, фахівці якої регулярно проводять професійні тренінги для торгового персоналу.

“Основним акцентом для компанії “Фокстрот” є клієнтоорієнтована позиція. Наш основний актив і цінність – це покупець!”, - коментує керівник Відділу маркетингових комунікацій і CRM компанії “Фокстрот. Техніка для дому” Оксана ВОРОБЙОВА.