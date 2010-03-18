Продукти харчування винні в лютневій інфляції

В основному зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) обумовлено значно більшим подорожчанням продуктів харчування (3,5% за місяць, 6,8% з початку року), ніж зазвичай визначається сезонністю (в лютому сезонний чинник становив 0,4%). Про це йдеться в аналітичній записці «Аналіз інфляції», розміщеної на сайті Національного банку України.

Нацбанк зазначає, що недовготривалий шок з боку пропозиції (за окремими групами продовольчих товарів) призвів до високої споживчої інфляції другий місяць поспіль (1,9% у лютому і 3,8% з початку року). Річна інфляція зросла до 11,5%, порівняно з 11,1% у січні.

Вагома частина місячної інфляції була сформована зростанням цін на сирі продукти (1,1 п. п.), в основному овочі.

За даними НБУ, зростання цін на інші продовольчі товари, процес визначення цін яких у значній мірі регулюється адміністративно (зокрема цукор – 17,8% за місяць), визначив значний вплив адміністративної складової на місячну зміну ІСЦ – 0,3 п.п. В цілому, зростання небазової інфляції, яка включає вищезгадані компоненти, в лютому склало 3,5% (внесок у зростання ІСЦ за місяць – 1,4 п.п.), 6,8% із початку року.

Низька волатильність обмінного курсу гривні, забезпечена в першу чергу завдяки діям НБУ, помірно знижувала інфляційні очікування й сприяла зменшенню імпортованої інфляції. Разом із нижчим, ніж рівноважне значення, сукупним попитом дані чинники стримували зростання базового ІСЦ (0,8% за місяць – 0,5 п.п. внесок в ІСЦ). У річному вимірі базова інфляція продовжувала знижуватися (з 12,6% у січні до 10,5% в лютому), що відображає стримуючий характер монетарної політики по відношенню до інфляції.

НБУ зазначає, що враховуючи обмежуючий вплив фіскальної й монетарної політики на інфляцію, а також на все ще низьку споживчу активність, вірогідність зростання інфляційного тиску з боку попиту є низькою. «При цьому залишається достатньо значною невизначеність щодо параметрів нового бюджету, що може суттєво впливати на подальшу динаміку інфляції», - йдеться в аналітичній записці НБУ.

Ціни на продукцію вітчизняного виробництва в результаті певного відновлення світового попиту продовжували зростати – індекс цін виробників зріс на 1,9% за місяць і 16,4% у річному вимірі.