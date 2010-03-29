У Києві проходила виставка «Краще в британській освіті»

27 березня в Києві проходила п`ята виставка «Краще в британській освіті», в якій брали участь понад 30 представників навчальних закладів Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, серед учасників заходу – великі освітні концерни, провідні англійські університети, коледжі, відомі приватні школи, мовні центри.

Про свої навчальні заклади на виставці розповідали безпосередньо їхні представники, які в майбутньому організовуватимуть навчальний процес, також вони надають інформацію про стипендіальні програми, пропонують різні тематичні матеріали.

Серед тем виставки - канікулярні програми, мовні курси для дітей і дорослих, підготовка до вступу до британських університетів.

Як повідомили в освітньому агентстві DEC-education, вперше в Україну на подібну виставку приїхали представники одного з найкращих і найбільших університетів Великої Британії Queen Mary, University of London, що займає 9 місце за фахом «Правознавство» в рейтингу вузів цієї країни.

Крім того, вперше у виставці брали участь представники Badminton School – однієї з найпрестижніших приватних шкіл-пансіонів для дівчаток від 4 до 18 років. Ця школа була заснована в 1858 році й входить до трійки кращих шкіл Великої Британії.

Відповідно до статистики, наданої організаторами виставки, Велика Британія була й залишається лідером за кількістю іноземних студентів, у тому числі й українців. У 2008 році в країні навчалося близько 2500 студентів із України, в 2009 – вже 4820.