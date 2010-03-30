В Україні встановили нові ціни на світло

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України постановою №277 від 24 березня 2010 р. ввела з 1 квітня 2010 р. нові роздрібні ціни на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів.

Тариф для промислових та прирівняних до них споживачів складає: 1-й клас - 485 грн/1 МВт.год (без ПДВ), 2-й клас - 642,8 грн/1 МВт.год (без ПДВ).

Аналогічний тариф встановлений для непромислових та виробничих сільськогосподарських споживачів.

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти: трьохзонний тариф - нічний період - 0,25, напівпіковий період - 1,02, піковий період - 1,8. Двохзонний тариф: нічний період - 0,35, денний період - 1,8

Нагадаємо, що в столиці України після закінчення опалювального сезону будуть також підвищені тарифи на тепло.

Таке рішення ухвалене в суботу, 27 березня, на селекторній нараді під керівництвом першого віце-прем`єра Андрія Клюєва.

ТСН