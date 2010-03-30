Dragon Development планує відкрити шість ТЦ в регіонах України

Девелоперська компанія Dragon Development планує відкрити шість торгових центрів в регіонах України до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів комерційний директор Dragon Development Юлія КЛИМЕНКО.

За її словами, торговий центр в Одесі планують відкрити до кінця 2010 року, якірним орендарем ТЦ стане будівельний гіпермаркет «Нова лінія». Площа об`єкту складе 16,8 тис. кв. м, площа ділянки під забудову – 4,3 га.

У планах компанії в 2011-2012 рр. почати будівництво ще 5 торгових центрів в Білій Церкві (площа земельної ділянки під забудову – 3,3 га, загальна площа ТЦ – 12,4 тис. кв. м, якірний орендар – «Нова лінія»), Миколаєві (площа ділянки – 4,5 га, площа ТЦ – 17,5 тис. кв. м, якірний орендар – «Нова лінія»), Рівне (площа ділянки – 5,7 тис. га, загальна площа ТЦ – 24 тис. кв. м, якірний орендар – «Нова лінія»), Вінниці (площа ділянки – 5 га, загальна площа ТЦ – 20,3 тис. кв. м) і Кременчуці (площа ділянки – 4 га, загальна площа ТЦ – 40 тис. кв. м).

Як повідомляв УНІАН, Dragon Development 27 березня відкрила ТЦ «Модуль» в Бучі (Київська обл.). Загальна площа ТЦ «Модуль» складає близько 25 тис. кв.м. В комплексі передбачена автостоянка на 500 місць.

ТЦ став шостим об`єктом Dragon Development в рамках реалізації великого проекту зі створення 12 торгових центрів в різних містах України. За період з 2006 по 2010 роки побудовані і здані в експлуатацію торгові центри в шести містах України: Борисполі, Луцьку, Львові, Сімферополі, Кременчуці і Бучі загальною площею 98 800 кв.м.

Довідка УНІАН. Dragon Development – девелоперська компанія, що спеціалізується на наданні послуг з реалізації інвестиційних проектів і управління об`єктами у сфері комерційної нерухомості. Створена в 2006 році як дочірнє підприємство інвестиційної компанії Dragon Capital.