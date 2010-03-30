«Укрзалізниця» призначила 34 додаткові потяги
12:48, 30 березня 2010Права споживачів
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До великодніх свят
Станом на 30 березня «Укрзалізниця» включила до розкладу 34 додаткові потяги на великодні свята.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, зокрема, 10 потягів призначила Південно-Західна залізниця, 8 – Придніпровська, 6 – Одеська, 5 – Львівська, 3 – Донецька, 2 – Південна залізниця.
Три потяги (з них один транзитний) призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.
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