«Укрзалізниця» призначила 34 додаткові потяги

Станом на 30 березня «Укрзалізниця» включила до розкладу 34 додаткові потяги на великодні свята.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, 10 потягів призначила Південно-Західна залізниця, 8 – Придніпровська, 6 – Одеська, 5 – Львівська, 3 – Донецька, 2 – Південна залізниця.

Три потяги (з них один транзитний) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.