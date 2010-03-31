Українці розрахувалися за житлово-комунальні послуги на 77%

Жителі України у січні-лютому поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 6 млрд. грн., що становить 77,2% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП - у Києві і Чернігівській області (94,5-89,2%), найнижчий – у Севастополі і Дніпропетровській області (56,6-65,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в лютому п.р. збільшилися на 15,8% порівняно з лютим 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год) становили 423,4 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в лютому збільшилася на 4,6% порівняно з січнем поточного року і на початок березня становила 12 млрд. 291,3 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,2 місяці. Заборгованість збільшилася у 25 регіонах країни.

Зокрема, в лютому п.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 36,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 27,2%, за вивезення побутових відходів – 24,6%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 22,6%, за газопостачання – 20,4%.

У січні п.р. населення сплатило за електроенергію 610,2 млн. грн., що становить 132,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого п.р. становила 3 млрд. 070,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% нарахованих за цей період сум.