FoxMart відкриє гіпермаркет у Вінниці

Мережа побутової техніки та електроніки FoxMart в кінці квітня цього року планує відкрити гіпермаркет у Вінниці.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, гіпермаркет розташується в ТЦ «Квартал» на вул. Коцюбинського, 4 у Вінниці. Площа гіпермаркету складе 1,8 тис. кв. м.

«Останнім часом формат FoxMart показував значні темпи зростання роздрібних економічних показників завдяки використанню оновленого устаткування і передових стандартів мерчендайзингу. Тому було ухвалено рішення відкриватися саме цим форматом, який несе більше переваг для покупців своїм величезним товарним асортиментом, відкритим викладенням товару і великим вибором аксесуарів. Таким чином, відвідувачі магазину, які вже зробили свій вибір, можуть не чекати консультації продавців, а взяти товар самостійно і сплатити його на касі», – відзначив керівник роздрібних продажів мережі FoxMart Олександр ДАРДАЛАН.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів FoxMart почала діяльність в 2005 році і сьогодні нараховує 35 об`єктів в Україні і 2 в Молдові. Торгові об`єкти FoxMart розташовуються на площах від 1,3 тис. кв. м до 7 тис. кв. м. Мережею управляє компанія «Фокстрот. Техніка для дому».