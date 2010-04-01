Відеоігри – найпопулярніший подарунок у Німеччині

До Великодня залишається кілька днів, і німці поспішають до магазинів, щоб придбати подарунки для рідних і близьких. Великдень – друге після Різдва свято, коли вони витрачають найбільше грошей.

У першу чергу подарунки роблять дітям. Інтернет-магазин shopping.de проаналізував дані пошуку мільйона покупців. Результат такий: як і минулого року, попереду - відеоігри. Водночас, традиційні іграшки переживають ренесанс - шаленою популярністю користуються конструктори «Лего «Зоряні війни», ведмежатко Вінні Пух та хом’як Жу-Жу – м’яка іграшка на батарейках.

Фірма вирахувала першу «десятку» великодніх подарунків. На першому місці – ігри для відеоприставок Playstation 3, Nintendo DS та Wii. Ці три технологічні продукти становлять майже половину (44%) усіх замовлень напередодні Великодня.

Нова тенденція цього року – попит на традиційні дитячі іграшки, тобто конструктори, ляльку Барбі чи настільні ігри на кшталт «Монополії». «Педагоги мають радіти, що діти знову просять батьків подарувати їм плюшевих тварин, комікси, настільні ігри»,- каже менеджер порталу shopping.de. Штефан РІК. Він розповідає, що особистий фаворит його фірми - хом’як Жу-Жу, який уже підкорив Америку і набирає популярності в ФРН.

Цих хом’яків можна замовити в чотирьох варіантах з різними, як запевняє виробник, «характерами» і кольорами: коричневого, білого, сірого та жовтого. В інтернеті таку іграшку можна купити за 14 євро і 99 центів. Розрахована вона на дітей старше чотирьох років.

Дещо інакше виглядає рейтинг найпопулярніших великодніх подарунків у фірми myToys.de, що вважається одним із лідерів на ринку дитячих іграшок у Німеччині. За її даними, на першому місці – пластмасове великоднє яйце фірми-виробника Playmobil з іграшкою всередині. Це порівняно дешевий подарунок, що коштує від восьми до 10 євро. На другому місці - лялька Барбі «Океана» - тут батькам доведеться залізти глибше в кишеню, бо коштує вона від 15 до 25 євро. Але тенденцію цього року фірма myToys.de підтверджує: на Великдень німецькі батьки частіше купують «традиційні іграшки, з яким діти можуть грати на вулиці»,- каже виконавчий директор компанії Олівер ЛЕДЕРЛЕ.

“Німецька хвиля”