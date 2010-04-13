У Миколаївській області подорожчали продукти харчування

У Миколаївській області індекс споживчих цін у березні цього року склав 100,7%, з початку року – 105,4%.

Про це повідомляють в переданому УНІАН прес-релізі відділу статистики цін Головного управління статистики в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, підвищення споживчих цін в області в березні було зумовлено подорожчанням окремих найменувань продуктів харчування і тютюнових виробів.

Зокрема, продукти харчування і безалкогольні напої за звітний період подорожчали на 0,8%. Найбільше зросли в ціні фрукти – на 4,9%. Молоко, сир і яйця подорожчали на 2,1%, хліб і хлібопродукти – на 1,9%, риба і продукти з риби – на 1,3%.

Водночас, м`ясо і м`ясопродукти подешевшали на 0,9%, цукор, джем, шоколад і кондитерські вироби – на 0,8%, масло і рослинні жири – на 0,4%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загалом збільшилася на 0,5% через подорожчання гарячої води, опалення (з 14 лютого зросли тарифи в Миколаєві) на 1,8%, плати за житло (мешкання в гуртожитках) – на 0,8%, зрідженого газу – на 0,7%.