Клюєв сподівається, що тарифи на газ для населення не підвищуватимуть

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що у 2010 році не доведеться підвищувати тарифи для населення, зокрема на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді під час обговорення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

А.КЛЮЄВ відзначив, що необхідність підвищення тарифів відпаде після досягнення домовленостей про зниження ціни на газ, що закуповується у Росії.

"Все що стосується тарифної політики - якщо ми домовимося про ціну на газ, а я думаю, що ми домовимося, - то тарифи для населення ми підвищувати не будемо", - заявив перший віце-прем`єр-міністр.