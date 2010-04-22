«Укрзалізниця» призначила 45 додаткових поїздів

Станом на 21 квітня «Укрзалізниця» включила в розклад 45 додаткових поїздів на травневі свята.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зокрема, десять поїздів призначила Південно-Західна залізниця, сім — Одеська, шість — Львівська, п`ять — Донецька, тринадцять — Придніпровська, чотири — Південна залізниця.

Крім того, десять поїздів призначили російські залізничники.