«Укрзалізниця» призначила 45 додаткових поїздів
09:34, 22 квітня 2010Права споживачів
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До травневих свят
Станом на 21 квітня «Укрзалізниця» включила в розклад 45 додаткових поїздів на травневі свята.
Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зокрема, десять поїздів призначила Південно-Західна залізниця, сім — Одеська, шість — Львівська, п`ять — Донецька, тринадцять — Придніпровська, чотири — Південна залізниця.
Крім того, десять поїздів призначили російські залізничники.
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