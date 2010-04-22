Україна зняла заборону на ввезення продукції птахівництва з Росії

Державний комітет ветеринарної медицини України зняв заборону на ввезення продукції птахівництва з Російської Федерації. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Повідомляється, що заборону знято у зв`язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації щодо високопатогенного грипу птиці в Російській Федерації.

Нагадаємо, заборону було введено 2 грудня 2005 р.