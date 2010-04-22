У Луцьку відбудеться фестиваль вишитих рушників

У Луцьку відбудеться І Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників. Він проходитиме 9-10 травня і буде приурочений Святу Матері і Дню Перемоги.

Як розповів автор проекту і організатор, заслужений діяч мистецтв України Віталій ІВАНИЦЬКИЙ, у рамках фестивалю відбудеться парад вишитих рушників, виставка-ярмарок, благодійний аукціон із продажу вишитих рушників, виручені кошти з якого будуть передані вишивальницям з особливою долею, концерти і вікторини з нагоди Свята Матері та інші заходи.

Крім того, організатори закликають впродовж цих днів прикрасити вишитими рушниками вікна своїх осель, квартир, будинків, вітрини магазинів, офісів, організацій, підприємств, установ.

„Це своєрідне та індивідуальне оформлення вишитими рушниками будинків і вулиць усього міста стане унікальним явищем, якого ніде і ніколи ще не було, своєрідним виявом шани до оберегів, збереженням та примноженням традицій українського народу, перетворить наше славне місто Луцьк у неповторну картину вишитого рушника, де саме ваш рушник буде яскравим візерунком неперевершеного людського витвору мистецтва”, - зауважив В.ІВАНИЦЬКИЙ.