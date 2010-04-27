У Черкаській області гречка подорожчала на 16,2%

У Черкаській області індекс споживчих цін в першому кварталі 2010 року склав 105,4%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, індекс цін виробників промислової продукції в Черкаській області за перший квартал 2010 року склав 105,4%.

У березні індекс споживчих цін в області склав 101%, а індекс цін виробників промпродукції – 100,4%.

На споживчому ринку регіону в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчала гречка – на 16,2%. На 2,1-8,6% зросли ціни на фрукти, яйця, кисломолочну продукцію, сметану, рибу і продукти з риби, хліб і хлібопродукти. Водночас, на 5,6% подешевшав цукор, на 1,8% – картопля, на 1,4% – цитрусові. Алкогольні напої подорожчали на 0,2%, тютюнові вироби – на 5,6%.

У сфері охорони здоров`я стоматологічні послуги подорожчали на 0,7%, ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 0,4%.

Паливо і змащувальні масла подорожчали на 1,2%. На 0,4-0,5% знизилися ціни на побутову техніку, аудіотехніку, фотоапаратуру та комп`ютерне устаткування.