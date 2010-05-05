Черкаські податківці вилучили вантажівку зі спиртом

На трасі Черкаси-Сміла працівники податкової міліції в Черкаській області вилучили понад 5 тисяч літрів етилового спирту невстановленого походження вартістю понад 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, після отримання інформації про незаконне постачання та збут на території області значної партії спирту співробітники податкової міліції зафіксували факт транспортування на автошляху Черкаси-Сміла 5 тисяч 280 літрів спирту вантажним автомобілем КамАЗ.

Під час перевірки у вантажівці було знайдено 24 двохсотлітрові бочки, заповнені спиртом. Водій автомобіля не мав жодних документів, які б засвідчували приналежність вантажу та його походження. Загалом працівники податкової міліції вилучили 5 тисяч 280 літрів спирту орієнтовною вартістю 254 тис. грн. та вантажний автомобіль вартістю 96 тис. грн.

За підрахунками податківців, з вилученого спирту можна було б виготовити понад 25 тисяч пляшок горілки, а сума неоподаткованого прибутку склала б близько 460 тис. грн. Наразі встановлюється власник та джерело походження нелегального вантажу, триває подальша перевірка.