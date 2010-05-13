Львів неефективно використовував кошти на поліпшення водопостачання

Рахункова палата України виявила факти порушень законодавства і неефективного використання коштів, виділених Львову на поліпшення системи водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рахункової палати України.

Як зазначають у повідомленні, місцевість, у якій розташований Львів, бідна на джерела води, а водопостачання міста впродовж десятиріч залишається невирішеним соціальним питанням. Основні проблеми – це зношеність та, як наслідок, аварійність системи водопостачання: близько 30% магістральних водогонів та 76% міських мереж перебувають у незадовільному технічному стані. Аби вирішити ці проблеми й забезпечити цілодобове водопостачання, місту Львову протягом 2003-2008 років було надано позику МБРР, грант уряду Швеції, кошти державного та місцевого бюджетів - усього 346 млн. грн. Однак, незважаючи на значний обсяг виділених коштів, на початок 2009 року цілодобово отримували воду лише 39,4% мешканців Львова, а втрати води в системі водопостачання міста становили 37,4%.

У 2009 році для цілодобового водозабезпечення та реконструкції системи водопостачання з державного бюджету Львову було виділено кошти у сумі 191 млн. грн. – це субвенції та кошти Стабілізаційного фонду. Проведений Рахунковою палатою аудит їх використання показав, що, внаслідок безконтрольності з боку Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Львівський міськвиконком не виконав у повному обсязі покладені на нього завдання.

Станом на лютий 2010 року залишились без цілодобового постачання і отримували холодну воду за графіками майже 16 тис. осіб (3,1% мешканців міста), гарячу – 36,4 тис. осіб.

Також аудитом встановлено факти порушень законодавства та неефективне використання коштів держбюджету на загальну суму 1,8 млн. грн.

Комунальне підприємство "Львівводоканал" не утримує в належному стані мережі, що призводить до значних втрат води, – 46,4% від транспортованих обсягів. При цьому зменшення втрат води до запланованого на 2007 рік рівня (22%) дозволило б залучити до самофінансування підприємства 26 млн. грн., які можна було б спрямувати на розвиток і реконструкцію мереж водопостачання, вважають у Рахунковій палаті.

Також у відомстві зазначають, що Львівський міськвиконком, порушивши закон, не відшкодував у 2009 році КП "Львівводоканал" 54,5 млн. грн. різниці між затвердженим розміром тарифів на послуги та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво. Наприкінці року збитки підприємства становили 39,6 млн. грн.

У цілому, як показали результати аудиту, виконавчий комітет Львівської міської ради у 2003-2009 роках, незважаючи на одержання значних зовнішніх фінансових ресурсів у загальній сумі 346 млн. грн. (кошти позики МБРР, гранта уряду Швеції, державного бюджету), не виконав у повному обсязі завдання переходу до системи цілодобового водопостачання і зменшення втрат води.