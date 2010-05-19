«АероСвіт» збільшив частоту рейсів між Києвом і Нью-Йорком

Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» збільшила частоту польотів між Києвом і Нью-Йорком з чотирьох до п`яти разів на тиждень.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, тепер до вильотів з української столиці у вівторок, четвер, п`ятницю і неділю додалися також рейси по суботах.

Згідно з повідомленням, влітку п.р. порівняно з літнім періодом навігації 2009 р. на 35% – до 198 зростає кількість стиковок рейсів Київ-Нью-Йорк-Київ з іншими маршрутами, які обслуговує український авіаперевізник. Це, за розрахунками авіакомпанії, дасть змогу на 30% збільшити кількість транзитних пасажирів, які прямують до Нью-Йорка з інших пунктів польотів «АероСвіту» з пересадкою у «Борисполі». Зростання міжнародного транзиту на трансатлантичному напрямі очікується, насамперед, за рахунок пасажирських потоків з Тель-Авіва, Тбілісі, Стамбулу, Москви, Алмати, Астани, Баку і Бєлграду.

Час відправлення зі столичного аеропорту «Бориспіль» у вівторок, четвер, п`ятницю, суботу і неділю – 13.35, прибуття до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді – 17.05 за місцевим часом. У зворотному напрямі літак вилітає з Нью-Йорка о 19.05 і приземляється у столиці України наступного дня о 12.05 (за київським часом).

Згідно з повідомленням, у літній період «АероСвіт» поліпшив умови транспортування через Атлантику багажу пасажирів. Якщо раніше вони могли перевозити одну сумку/валізу масою до 23 кг в економічному класі і дві - у бізнес-класі, то з введенням літнього розкладу допустима кількість одиниць багажу для економ- і бізнес-класу збільшено до двох і трьох одиниць відповідно, масою до 23 кг кожна.

Нагадаємо, безпосадочний маршрут Київ–Нью-Йорк–Київ авіакомпанія «АероСвіт» обслуговує з березня 2003 р. На лінії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767. З травня 2003 р. перевізник також виконує регулярні польоти між Києвом і Торонто.

Довідка УНІАН. Компанію «АероСвіт – Українські Авіалінії» створено в 1994 році. Її власний флот на даний час складається з 9 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами «АероСвіт» на низці маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.