В отриманні віз до Угорщини відмовляють 3-3,5% українців

В отриманні віз до Угорщини консульські установи відмовляють 3-3,5% українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Угорщина в Україні Андраш БАРШОНЬ на прес-конференції у Севастополі за підсумками конференції, що відбулася в рамках реалізації програми «Спільна ініціатива щодо співпраці в Криму».

За словами А.БАРШОНЯ, в основному українцям відмовляють в отриманні віз через подання фальшивих документів.

Також він відзначив, що для отримання віз до країни для налагодження ділових контактів Угорщина пропонує бізнесменам запрошення.

Крім того, посол відзначив, що навколо візового питання існує кілька міфів. За його словами, у деяких випадках українцям простіше одержати візу до Угорщини, ніж угорцям – до України.

«Якщо українські заявники звертаються за робочою візою до Угорщини, то процедура триває не більш як три тижні. Для угорських бізнесменів, які відкривають тут компанії, і якщо угорський підприємець хоче одержати візу до України - а це обов`язково для всіх тих, хто працює в Україні, - то йому на отримання такої візи потрібно шість місяців, йому три рази доведеться повертатися до Угорщини, звертатися до посольства», - сказав А.БАРШОНЬ.

При цьому він відзначив, що «коли ми говоримо про спрощення візового режиму, або навіть про безвізовий режим, то важливо відзначити, що цим самим ми допомагаємо залученню іноземних інвестицій» до України.

А.БАРШОНЬ також підкреслив, що влада Угорщини зобов`язана вести переговори з урядом України з візових питань.