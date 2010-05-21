США збільшує оплату за обробку заяви на отримання візи

Починаючи з 4 червня 2010 року, Державний департамент США збільшить оплату за обробку заяви на отримання неімміграційної візи (MRV оплата) з 131 долара до 140 доларів США. Для деяких інших категорій віз оплата за обробку заяви буде ще вищою, повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні.

Збільшення MRV оплати дасть змогу покрити зростання затрат на обробку неімміграційних віз США (NIV).

Державний департамент востаннє підвищував MRV оплату зі 100 доларів до 131 долара США на початку 2008 року. Через запровадження вдосконалень у процес обробки віз та посилення заходів безпеки сума MRV оплати в розмірі 131 долара США, встановлена 1 січня 2008 року, є меншою, ніж фактична вартість обробки неімміграційних віз на сьогодні.

У новій шкалі оплат запроваджено рівні MRV оплати, згідно з візовою класифікацією.

Ті, хто звертається по візи B1/B2 (туристи та бізнесмени), а також усі студенти, учасники програм обміну та особи, які звертаються по деякі інші категорії віз без петиції, вноситимуть MRV оплату в розмірі 140 доларів США.

Особи, які звертаються по візи, підкріплені петиціями, сплачуватимуть 150 доларів США. Категоріями таких віз є:

H віза для тимчасових робітників та практикантів,

L віза для працівників міжнародних компаній, які відряджаються за переведенням працювати на керівних посадах в американських підрозділах цих компаній,

O віза для осіб із визначними здібностями,

P віза для спортсменів, артистів та працівників розважального жанру,

Q віза для учасників міжнародних програм культурного обміну,

R віза для релігійних працівників.

На відміну від процедури оформлення інших категорій неімміграційних віз, кожна із вищенаведених візових категорій вимагає розлогої документації, що потребує ретельнішої обробки, та проведення більш детальної співбесіди із особою.

MRV оплата за обробку заяви на K візу для нареченої/нареченого громадян США становитиме 350 доларів США.

MRV оплата за обробку заяви на E візу для інвесторів складатиме 390 доларів США.

Підвищення MRV оплати не скасує власне оплату за візи, що встановлена у відповідному розмірі для громадян тих країн, які беруть оплату за свої візи для громадян США, і зумовлена двосторонніми домовленостями між США та іншими країнами. На даний час для громадян України оплати за візи не існує.