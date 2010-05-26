Влад Яма танцює з "Прозорою"

У травні 2010 року в український телеефір вийшов новий рекламний ролик питної води “Прозора” від корпорації “Оболонь”. Головна роль у ролику води “Прозора” відведено талановитому хореографу Владу ЯМІ, повідомила УНІАН прес-служба компанії “Оболонь”, найбільшого виробника пива та безалкогольних напоїв.

У ролику розповідають історію одного дня з життя Влада. В цей день він із партнеркою вкладають багато зусиль, довгі години підготовки та репетицій, бо ввечері повинні здивувати глядача своїм неймовірно красивим танцем. І весь цей час поруч із Владом вода “Прозора” – на репетиції, перед виступом, у хвилини відпочинку. Вона оновлює його тіло та освіжає думки.

Влад ЯМА особисто брав участь у постановці танцю, а також сам озвучував ролик.

“Це моя перша зйомка у великій, красивій рекламі, і я задоволений результатом. Все було зроблено дуже якісно і результат вийшов гарним. Я пишаюся тим, що брав участь у цьому проекті”, - додав В.ЯМА.

«Питна вода «Прозора» має природну структуру, що ідеально підходить організму людини. Саме це засвідчує новий рекламний ролик, в якому відомий танцюрист Влад ЯМА показує свою прихильність до води, яка дає йому сили і наснагу кожного дня і супроводжує його успіх», - пояснив заступник директора з маркетингу корпорації «Оболонь» Павло Шевчук.

Переглянути ролик можна тут: http://www.youtube.com/watch?v=Y9QxeqePRCo

Довідка УНІАН. “Прозора” - це унікальна питна вода, яка видобувається з природних джерел Хмельниччини, у м. Красилів. Це вода, яка постійно дозволяє підтримувати водний баланс, завдяки чому в організмі уповільнюються процеси старіння, покращується процеси обміну речовин та полегшується вивід з організму токсинів. Дарована самою природою, вона ідеальна для щоденного споживання, бо найліпше відповідає потребам нашого організму. Виробляється на ДП ЗАТ “Оболонь” “Красилівське” в Хмельницькій області.