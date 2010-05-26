У Криму об'єм реалізованих послуг зменшився на 5,3%

В Автономній Республіці Крим в січні-квітні 2010 р. підприємства сфери послуг реалізували споживачам послуги на суму 1573,4 млн. грн., що в зіставних цінах склало 94,7% від рівня січня-квітня 2009 р. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, серед регіонів автономії значне збільшення об`ємів реалізованих послуг відбулося в Красноперекопському, Кіровському районах і Феодосії - в 2,7 і 1,6 разу. В середньому одне підприємство реалізувало послуги на 551,9 тис. грн.

Найбільша частка в об’ємі реалізованих послуг доводиться на послуги різних видів транспорту - 35,3% загального об`єму.

У квітні 2010 р. об`єм послуг, реалізованих населенню підприємствами сфери послуг, склав 434,9 млн. грн., що в зіставних цінах склало 93,6% від рівня квітня 2009 р. Частка послуг, реалізованих населенню, за останні 12 місяців збільшилася на 0,4 процентних пункту і склала 40,1% загального об`єму реалізованих послуг.

Як повідомляв УНІАН, в Криму в січні-березні 2010 р. підприємства сфери послуг реалізували послуги споживачам на суму 1138,5 млн. грн., що в зіставних цінах склало 95,7% від рівня січня-березня 2009 р.