На Тернопільщині обсяг реалізованих послуг зменшився на 11,7%

На Тернопільщині у січні-квітні 2010 року обсяг реалізованих послуг порівняно з січнем-квітнем 2009 року зменшився на 11,7% до 416,3 млн. грн. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, в середньому за січень-квітень одним підприємством сфери нефінансових послуг було реалізовано послуг на 306,1 тис. грн. У Тернополі цей показник становив 399,8 тис. грн., в Зборівському районі – 228,4 тис. грн., Борщівському – 153,2 тис. грн.

За квітень 2010 року обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) підприємствами сфери послуг склав 106,1 млн. грн. і зменшився в порівнянних цінах до квітня 2009 року на 10,4%.

У квітні 2010 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року в структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу мали послуги пошти та зв’язку – 40,6%, їх частка порівняно з квітнем 2009 року зменшилася на 1,7%, транспорту – 23,8% (+2,8%), операцій з нерухомим майном – 13,9% (-0,7%), проведення розслідувань та забезпечення безпеки – 2,9% (+0,1%), діяльності у сфері охорони здоров’я людини – 1,4% (+0,1%), діяльності у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг – 1,9% (-0,3%).

Одним із основних споживачів послуг було населення. Обсяг послуг, реалізованих населенню у квітні 2010 року, склав 33,5 млн. грн. (31,6% від загального обсягу реалізованих послуг).