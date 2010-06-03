Крим може стати регіоном виробництва екопродуктів

Днями Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК взяв участь у нараді з вирішення актуальних питань розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, що проходила у місті Сімферополь, повідомляє прес-служба Мінпромполітики.

Повідомляють, що М.ПРИСЯЖНЮК у вступному слові наголосив: “Крим – це величезний потенціал, у тому числі й сільськогосподарський – тут сконцентроване і рослинництво, і тваринництво, і виноробство, і рибальчтво. Крим може стати візитівкою України, причому не тільки як рекреаційна зона, але й як регіон виробництва екологічно чистих продуктів харчування”.

Фахівці аграрної галузі проаналізували стан і пріоритетні напрямки розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, обговорили перспективи розвитку виноградарської та виноробної галузі регіону, обмінялись думками щодо можливих шляхів вирішення існуючих проблем і покращення ситуації у сільському господарстві.

Участь у нараді взяли керівники Мінагрополітики та інших центральних органів виконавчої влади, керівництво Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих адміністрацій, провідні вчені НААНУ, керівники організацій і сільськогосподарських підприємств.