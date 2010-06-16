Українці засуджують корупцію, але продовжують давати хабарі

Хоч українці і критично ставляться до корупції, вони до неї звикли і вважають її побутовим явищем.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив директор інституту Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи результати опитування "Корупція в Україні".

За його словами, дані опитування свідчать, що, попри засудження корупції як явища, українці використовують її для розв‘язання своїх проблем. Зокрема, більшій частині громадян України - 68,8% - доводилося давати гроші або подарунки людям, від яких залежало розв‘язання їх проблем. А половина українців - 50,3%, дізнавшись про те, що знайомий брав або давав хабар, відповіли, що не втручатимуться.

"Отакий маємо парадокс. Ми готові засуджувати корупцію політичну, корупцію на вищому рівні, яка стосується політичних керівників, депутатів, міністрів, але, коли йдеться про нас самих, ми до корупції - побутової, соціальної, яка стосується пересічних громадян, ставимося доволі стерпно", - сказав В.ФЕСЕНКО.

Ще один парадокс, який відзначили експерти Інституту Горшеніна, стосується ставлення українців до корупції в судах.

Згідно з результатами опитування більш як половина українців вважають, що в нашій країні за гроші можна купити рішення суду - 58,7%. Водночас, приблизно така ж кількість респондентів - 57,6% - висловили думку, що в судах України можна добитися правди. Проте, 43,8% вважають, що правда в суді дорого коштує.

"Нас здивувало те, що, попри масу критики системи правосуддя, у тому числі й масу докорів у корупційності системи правосуддя, українці, однак, вірять у це правосуддя і готові шукати правду в судах. Але при цьому, і тут виявляється амбівалентність (подвійність – УНІАН) масової свідомості, її неоднозначність і суперечливість, громадяни для себе прекрасно розуміють, що шукати правду в судах - це дороге задоволення", - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Політолог відзначає, великі масштаби і "метастази" корупції, а також той факт, що люди звикли вважати корупцію нормальним явищем, створять головну складність для тих, хто серйозно візьметься за розв‘язання цієї проблеми.

"Бо, одна справа точково ліквідувати якусь корупційну проблему, заарештувати когось з корупціонерів, припинити якесь корупційне діяння, й інша справа - змінювати корупційний спосіб життя на масовому рівні", – підсумував В.ФЕСЕНКО.

Опитування на тему "Корупція в Україні" було проведене Інститутом Горшеніна з 12 по 14 червня 2010 року. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.