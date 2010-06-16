Якість ліків в Україні є задовільною

Якість лікарських засобів в Україні є задовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК сьогодні під час наради у Кабінеті міністрів з питань реформування сфери охорони здоров’я.

«Зі звіту Держлікінспекції (Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України) за 2009 рік випливає, що минулого року забраковано 2 млн. упаковок ліків, що складає 0,15% від тих, що були в обігу», - сказав З.МИТНИК і додав, що на сьогодні ситуація в державі з якістю ліків залишається «не надзвичайно складною».

Крім того, міністр зазначив, що існуюча в Україні система реєстрації лікарських засобів, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, є найкращою серед країн СНД і максимально наближена до вимог Європейського Союзу.

Також З.МИТНИК повідомив, що в Україні зареєстровано 13 тис. 873 лікарських засобів, з яких 28% - українського виробництва.

«На сьогоднішній день можна стверджувати, що населення України забезпечене широким асортиментом лікарських засобів українського та іноземного виробництва, що дозволяє у повному обсязі забезпечувати лікувальний процес за всіма методологічними групами», - зауважив З.МИТНИК.

Крім того, він підкреслив, що доступність для населення лікарських засобів частково забезпечує держава.