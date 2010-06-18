Вартість житла на вторинному ринку Києва знизилася

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва з 31 травня до 16 червня п.р. знизилася на 0,54% - до 2025 дол./кв. м.

Про це йдеться в аналітичному звіті консалтингової компанії «Українська торгова гільдія» («УТГ»).

Згідно зі звітом, за зазначений період середня вартість житла на первинному ринку столиці знизилася на 0,47% – до 1912 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована у 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговельна, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.