Усі пляжі Одеси відкрили для користування
10:13, 22 червня 2010Права споживачів
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Жителям і гостям Одеси дозволено морекористування на всіх пляжах міста, повідомили УНІАН у прес-центрі обласної санітарно-епідеміологічної служби.
У період з 10 до 17 червня досліджено 71 проба морської води. Перевищення санітарних норм за мікробіологічними показниками на всіх 20 пляжах Одеси і області не виявлено, не виділено патогенну флору і не виявлені перевищення радіаційного фону.
Зараз в Одеській області функціонують 67 сезонних об`єктів відпочинку для дорослих і 993 дитячі оздоровчі заклади.
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