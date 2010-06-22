У Дніпропетровській області зросло виробництво м'яса

У Дніпропетровській області за 5 місяців 2010 року виробництво м`яса (реалізація худоби і птиці на забій в живій вазі) зросло щодо аналогічного періоду 2009 р. на 3,8%, виробництво молока скоротилося на 5,2%.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики в області, переданому УНІАН.

Сільгосппідприємства регіону виготовили 104,2 тис. тонн м`яса.

Виробництво молока склало 118,6 тис. тонн. З них 77,6% вироблено в приватних господарствах населення.

За вказаний період в регіоні виробництво яєць всіх видів птаці збільшилося щодо січня-травня 2009 р. на 4,3% - до 409,2 млн. штук.

23,9% від вказаного об`єму яєць вироблено в приватних господарствах населення.