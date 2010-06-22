МінЖКГ вважає виправданим підвищення тарифів у столиці

Міністерство з питань житлово-комунального господарства вважає виправданим підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві на 15-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

«Ми працювали разом з київською адміністрацією. Йдеться про підвищення ціни у кілька етапів. Зараз поки підвищення ціни передбачається на 15-20%. І ми вважаємо, що це правильно. Тому що сьогодні в місті Києві покриття витрат по теплу – лише 50%», - сказав він.

Водночас міністр розкритикував київську владу за низькі рівні розрахунку за спожиті комунальні послуги.

«Ми критикували Київ, і критикуватимемо далі, тому що в місті Києві - один з найнижчих рівнів розрахунку по теплу – в середньому 70-74%. Для киян за найнижчої ціни на тепло і найнижчий рівень розрахунку, і найвища заробітна плата - це соромно. Я в цьому питанні бачу недоопрацювання адміністрації міста і адміністрації районів», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві, найімовірніше, підвищать, і це підвищення становитиме 12-14%.