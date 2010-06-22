Греція виплачуватиме компенсації туристам

Греція обіцяє виплачувати компенсації всім туристам, що відвідають країну, у випадку їхніх затримок, пов`язаних із страйками або стихійними лихами.

Рішення уряду пов`язане з програмою поліпшення іміджу Греції після недавніх демонстрацій і страйків, які негативно вплинули на туристичну індустрію країни.

Туризм приносить у скарбницю Греції близько 20% доходів.

ВВС