«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» станом на 22 червня призначила 6 додаткових поїздів до святкування Дня Конституції.

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні, традиційно в періоди підвищеного пасажиропотоку залізниці України призначають додаткові поїзди на найбільш популярні напрямки.

На сьогодні призначено поїзди № 531 Київ – Львів відправленням з Києва 25 червня № 524 Київ–Донецьк–Луганськ відправленням з Києва 25 червня № 286 Київ–Сімферополь відправленням з Києва 25 червня і назад з Сімферополя 28 червня № 258 Київ–Одеса відправленням з Києва 25 червня і назад з Одеси 28 червня № 298 Київ–Севастополь відправленням з Києва 25 червня № 120 Київ–Донецьк відправленням з Києва 25 червня і назад з Донецька 28 червня.

Згідно з повідомленням, крім того, до поїзду № 130 Брест–Сімферополь 25 червня додається 9 вагонів для можливості оформлення проїзду з Києва до Сімферополя.