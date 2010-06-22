У Криму податківці вилучили 36 тисяч літрів спирту

Співробітники податкової міліції вилучили в Криму 36 тисяч літрів спирту на суму більше 1 млн. грн., які водій вантажного автомобіля перевозив під виглядом паперу для ксерокса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської податкової міліції, затримано автомобіль «ДАФ» з напівпричепом в районі траси Красноперекопськ – Джанкой - Феодосія. 39-річний житель Черкаської області пред`явив документи про перевезення паперу для ксерокса, хоча у вантажівці насправді було п`ять металевих місткостей, заповнених рідиною із запахом спирту.

«Згідно з супроводжувальними документами «папір для ксерокса» перевозився від підприємства однієї з областей України на адресу комерційної фірми Сімферополя», - говориться в прес-релізі.