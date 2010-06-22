Україна скоротила вилов риби і водних ресурсів на 12%

Україна у січні-травні п.р. скоротила вилов риби та інших водних живих ресурсів на 12% проти аналогічного періоду 2009 року - до 76,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Зокрема, вилов риби збільшився на 3,6% порівняно з січнем-травнем 2009 р. і становив 73,6 тис. тонн (96,6% загального обсягу).

Обсяг вилову інших водних живих ресурсів становив 16,4% показника січня-травня 2009 р. – всього 2,6 тис. тонн.