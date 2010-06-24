У суботу, 26 червня, у Київському зоопарку відзначатимуть День ведмедя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський зоопарк», такий захід традиційно відзначають щороку у багатьох зоопарках світу.

У цей день для бурих ведмедів кіпери проводять заходи зі збагачення середовища, виготовляють спеціальні іграшки і годівниці. Відвідувачі зоопарку зможуть взяти участь у вікторині «Ведмежа логіка», конкурсі розмальовок і малюнків на асфальті. Крім того, буде проведено конкурс на кращого плюшевого ведмедика, якого принесуть з собою до зоопарку відвідувачі. Переможці та найактивніші учасники отримають подарунки від партнерів зоопарку.

Початок свята - об 11.00 біля вольєру бурих ведмедів Еліка та Бони. Ця пара ведмедів приїхала до Києва 20 років тому ще немовлятами. Ведмежат знайшли неподалік річки Ельбан у Хабаровському краї РФ.