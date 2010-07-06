У Донецькій області заборгованість із зарплати зросла на 25%

У Донецькій області протягом травня 2010 р. заборгованість із заробітної плати зросла на 73,4 млн. грн., або на 25,4%, і на 1 червня 2010 року (включаючи підприємства-банкроти і ті, що припинили діяльність) склала 362,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Згідно з повідомленням, борги із зарплати на економічно активних підприємствах в травні зросли в 1,6 разу і на 1 червня склали 219,5 млн. грн. Це перевищує 60% всій заборгованості (132,9 млн. грн. доводиться на підприємства-банкроти і 10,1 млн. грн. – на економічно неактивні підприємства).

Статисти відзначили, що у вугільній промисловості області заборгованість із зарплати на 1 червня склала 131,5 млн. грн., що в 1,9 разу більше, ніж було місяць тому. Працівникам економічно активних підприємств вугільної галузі на початок червня не було виплачено 88,3 млн. грн.

Крім того, на 12% зросла в травні заборгованість із зарплати в будівництві, склавши на 1 червня 69 млн. грн., зокрема працівникам економічно активних будівельних підприємств не виплачено 52,9 млн. грн.