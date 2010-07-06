Єврокомісія хоче підняти пенсійний вік у Європі

Єврокомісія вважає за необхідне підняти пенсійний вік у Європі.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

“Слабке зростання, нарощування національних боргів та більш високий рівень безробіття ускладнили можливість робити гарні обіцянки щодо пенсій та зробили реформу більш терміновою”, - цитує агентство документ, який Єврокомісія планує оприлюднити в середу, 7 липня.

У документі зазначається, що демографія працює проти європейців, враховуючи низький рівень народжуваності, а також зростаючу тривалість життя.

Єврокомісія зазначає, що за останні 50 років середня тривалість життя у ЄС зросла на 5 років і може збільшитися ще на 7 років до 2060 року.

При цьому, якщо на сьогодні на кожного пенсіонера старше 65 років у Євросоюзі нараховуються 4 людини працездатного віку, то до 2060 року цей показник може погіршитися удвічі – до двох працюючих на одного пенсіонера старше 65 років.

Єврокомісія зазначає, що в середньому в 2008 році європейці виходили на пенсію у віці 61,4 роки. При цьому в США пенсійний вік наступає в 65 років, у Японії – в 70 років.

У зв’язку з цим Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС розглянути можливість збільшення пенсійного віку, зазначаючи, що це рішення залишається у повній компетенції країн-членів.

На сьогодні ряд європейських урядів уже розглядають можливість підвищення пенсійного віку. Так, у Греції розглядають можливість підвищення пенсійного віку з 60 до 65 років, в Іспанії та Німеччині – з 65 до 67, у Франції – з 60 до 62 років.